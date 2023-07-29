Оксана Самойлова шокировала старшую дочь Ариелу сюрпризом в день рождения

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 20 0

По мнению блогера, этот подарок для девочки стал самым главным в праздничный день — даже лучше масштабной вечеринки, состоявшейся позже.

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; instagram* / samoylovaoxana; 5-tv.ru

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Блогер, предприниматель и жена рэпера Джигана — Оксана Самойлова — рассказала о главном подарке, который сделала дочери в ее день рождения. Этот сюрприз настолько впечатлил девочку, что без слез не обошлось. Гордая мама поделилась историей исполнения маленькой детской мечты и опубликовала видео, на котором запечатлена ее наследница в счастливый момент.

Старшей дочери Джигана и Самойловой Ариеле исполнилось 12 лет. В честь праздника звездные супруги устроили роскошную вечеринку в стиле Tiffany, на которую пригласили всех друзей именинницы. Не было возможности попасть на праздник только у одной гостьи — самой важной. Это дочь няни, работающей в доме знаменитостей, и лучшая подруга Ариелы. Как отметила Самойлова, накануне дня рождения наследница рыдала, так как долгожданная встреча никак не могла произойти. И маме удалось исправить ситуацию.

«Тома приехала. Дочка няни нашей и Ариелина лучшая подруга. Вы даже не представляете, как она ее ждала», — подписала блогер видео со встречи девочек.

Тамара ждала именинницу в ее доме. Когда Ариела вернулась из школы, удивлению не было предела. Подружки бросились друг друга обнимать, да с такой силой, что упали прямо на пороге. Затем зашли младшие сестры, и они с той же радостью встретили долгожданную гостью. Ну а потом абсолютно довольная Ариела отправилась на свою вечеринку — задувала свечи на торте, танцевала и даже слушала посвященную ей песню папы.

У Джигана и его избранницы три дочери и маленький сын. В 2011 году родилась дочь Ариела, спустя три года Лея, в 2017-м — Майя. В 2020 году на свет появился Давид. Ранее 5-tv.ru рассказывал о методах воспитания в семье звезд — как Оксана Самойлова наказывает своих детей.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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