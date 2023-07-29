До последнего раздавала советы по питанию: блогер-сыроед умерла от истощения

Около четырех лет Жанна Д’арт ела одни фрукты. По словам ее знакомых, за два месяца до смерти женщина с трудом передвигалась.

Популярный блогер-сыроед Жанна Д’арт скончалась в детокс-клинике в Малайзии. Об этом в социальных сетях рассказали друзья покойной. Близкие говорят, что последние шесть лет девушка буквально изводила себя, не слушая советов хоть немного смягчить диету. Она считала, что все делает правильно, верила, что выглядит лучше ровесников и твердила о превосходном самочувствии. А еще призывала подписчиков отказываться от вредной в ее понимании пищи.

В поисках идеальной диеты и образа жизни Жанна Д’арт пришла к сыроедению. Сначала это были просто фрукты и овощи, потом — очень маленькие порции фруктов, ростков семян, соков и смузи. Блогер утверждала, что идет по пути просветления, а остальные «не живут, а существуют». Друзья просили остановиться, так как девушка буквально таяла на глазах и выглядела болезненно, но не были услышаны.

Жанна Д’арт родилась в Казани, после окончания института культуры переехала в столицу, а затем отправилась путешествовать. В Малайзии она остановилась ради курса очищения организма. Ни критика фолловеров, писавших о пугающей худобе и рисках для здоровья, ни мольбы близких не остановили.

Незадолго до смерти женщина питалась только дурианами и джекфрутами, утверждают ее знакомые. На опухших ногах блогера появились язвы. Знакомая умершей в комментариях писала, что несколько месяцев назад видела Жанну на Шри-Ланке, видела ее отеки, из которых «вытекала лимфа». И удивлялась, как она вообще передвигается, ведь боль, вероятно, была невыносимой.

Жанна Д’арт скончалась 21 июля накануне вылета в родную Казань. Предварительно, причиной смерти стала холероподобная инфекция. Также знакомые считают, что из-за голодания у женщины развилась анорексия, что тоже могло стать причиной смерти. Тело планировалось кремировать в Малайзии, а прах отправить в Татарстан, но в итоге его забальзамировали. Транспортировка до сих пор задерживается из-за бюрократии.

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