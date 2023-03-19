От чая до сыроедения: как образ жизни блогера Лютого привел его семью к трагедии

Блогера-сыроеда заключили под стражу на два месяца. Следствие установит, виновен ли Максим Лютый в смерти своего сына.

В моде ограничение потребления мяса, особенно говядины — коровы отравляют атмосферу метаном. Самые стойкие уходят в сыроедение — они искренне считают, что самая полезная пища — та, что выросла из земли и не подвергалась термической обработке.

В этом случае диета переходит в культ еды, адепты которого все больше смахивают на сектантов. Когда такие эксперименты над собой ставят взрослые люди, это полбеды, но попытки приобщить к тайнам природы детей часто доводит до трагедии. На этой неделе в Сочи произошел вопиющий случай. У молодой пары «просветленных» сыроедов скончался новорожденный сын. Сказать, что заморили голодом, пока нельзя — идут экспертизы.

Но узнав биографию отца, блогера Максима Лютого (Лютый — это не псевдоним, а его реальная фамилия), в версию про доведение до истощения несложно поверить. Вот что узнал корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

Этот коттедж в небольшом поселке Вардане под Сочи теперь славится «лютым» гостеприимством.

«Хозяин, наверное, уже устал от журналистов и общаться не хочет, да еще так агрессивно реагирует. Закрылся, не пускает», — комментирует корреспондент.

Под этим навесом, во дворе, в комнатах блогер-сыроед Максим Лютый и питал энергией солнца своих адептов, кормил их только фруктами и овощами. Никакой варенной и жареной пищи — это особенность сыроедов. На столе в ящиках — остатки лимонов и моркови.

Владимир, который сдал блогеру жилье в аренду, даже не подозревал, что происходит в его коттедже.

«У меня какие свои проблемы?! Я в аренду отдал. Я в год захожу раз. Приду, соседей спрошу. Деньги платит», — рассказывает из-за забора владелец «проблемной» недвижимости.

По основной версии — есть только сырые овощи и фрукты блогер заставлял и свою жену и ребенка … Это возможно и послужило причиной смерти новорожденного сына Лютого, которого звали Космос. Младенцу было всего 28 дней.

«Ребенка привезли вот в этот центр охраны материнства и детства — это примерно 34 километра от Вардане, полтора часа в пути, пробки, но спасти ребенка не удалось», — рассказал корреспондент.

Гражданская жена Лютого Оксана рожала малыша в этом же коттедже, родители даже не стали регистрировать ребенка в органах ЗАГС. Блогер якобы запрещал супруге вызывать врачей. Соседи рассказывают, что на вид мальчик был сильно истощен.

«Слышал только, что они травоядные, потому что ребенок родился — там кожа и кости натянуты», — рассказывает сосед семьи сыроедов.

Местные жители говорят что Оксана была под слишком сильным давлением мужа и даже тайком от него бегала за едой к соседям.

«Ее кормили знакомые девочки капустой, потому что он не давал ей еды», — рассказывает свидетель «страшной диеты».

О том, чем питалась и занималась семья Лютого в этом тихом поселке, знали многие.

«Я этого товарища видел года два назад. Я говорю, что-то ненормальный взгляд у человека», — добавил один из жителей поселка Вардане.

Все эти два года к блогеру приезжали люди со всей России. Он водил их на море на спортивные зарядки, но большую часть времени водил адептов за нос в своем коттедже.

Мол его программа «Живой человек» стоимостью 40 тысяч рублей — это трехразовое сыроедческое питание, очищающие травы и многое другое, — поможет стать сверхздоровым и прожить до 150 лет. И многие верили.

«Данная система питания с научной точки зрения достаточно опасна, прежде всего тем, что в этой растительности по сути диете, очень мало животного белка», — объяснила врач-диетолог Марина Макиша.

Лютый регулярно публиковал в своих соцсетях ролики, демонстрируя свою, к слову, действительно хорошую физическую форму. Уверял всех что это только благодаря солнцу и всему сырому, но люди, годами добивающиеся таких же показателей, уверяют, что без мяса это физически и биологически невозможно.

«Видно, что там есть мышечная масса. Но на, еще раз повторюсь, чисто на овощах и фруктах такого добиться невозможно», — уверен тренер Сергей Литовченко.

Себя сыроед называл опытным экспертом в области еще и духовного саморазвития, основателем центров в Петербурге, Москве, Сочи и Индии. Наставником звезд и чемпионов мира. Вот только известные люди, которые лично с ним встречались, не очень хорошего мнения о Лютом.

«Мне не понравилось бешенные глаза, неординарное поведение. Психотерапией я много лет занимаюсь и прекрасно понимаю, что человек странно себя ведет», — отметила психолог Дарья Миронова.

Странности в его поведении и первые подозрительные опыты заметили еще его соседи в Петербурге. Родная бабушка блогера, тоже попала под влияние внука он и ее кормил только фруктами и овощами. И использовал как рекламу своего учения — мол избавилась от всех болезней благодаря его программе и будет жить до тех же 150 лет. Умерла в 89 вскоре после того, как подсела на диету внука.

До отъезда в Сочи Лютый проживал в многоэтажке в Петербурге в двухкомнатной квартире. На двери с обратной стороны этикетка «Муза чай». «Очищайся. Вдохновляйся. И заряжай других» — это одна из программ, названная в честь бабушки Музы Ивановны.

Очищать организм Лютый назойливо предлагал своим соседям, сотрудникам ЖКС дома, которым приносил рекламные буклеты. Пытался заманить в свою сомнительную схему по отъему денег все больше людей, но жители дома особо ему не верили, называли странным, хвастливым. Ведь тут многие знали о его темном прошлом.

«20 лет назад я сама писала ему характеристику, наркотой занимался, начнем с того, а потом его повело в Индию», — говорит одна из соседок «гуру».

После возвращения из Индии блогер и начал продвигать на родине идеологию сыроедения. Его мама, которая живет в Финляндии, по словам соседей, якобы тоже стала последователем сына.

«Вокруг таких людей — шарлатанов, гуру, складывается круг почитателей, потребителей их сомнительных услуг, их сомнительной продукции. И вот эти потребители приобретают определенные черты сектантов», — уверен кандидат психологических наук, эксперт по культам Александр Невеев.

Лютый смог собрать вокруг себя сотни последователей и сознательно вводил их в заблуждение. Врачи говорят, чудом все выжили. Сам блогер сейчас в изоляторе, после того как пытался сбежать от полицейских после допроса. Кормят его, как и всех задержанных, три раза в день обычной пищей. Супругу суд отправил под домашний арест. В отношении нее возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. Не исключено, что и отцу погибшего мальчика тоже придется ответить за смерть сына.