Без вреда для фигуры: какие углеводы можно есть при похудении

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 18 0

Продукты, содержащие сложные углеводы, можно есть при похудении

Фото, видео: www.globallookpress.com /Creativ Studio Heinemann; 5-tv.ru

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По химическому составу углеводы делят на простые и сложные. Какие из них не навредят фигуре при диете?

Углеводы — это важная часть сбалансированного и здорового рациона. Они являются главным источником энергии, поэтому нельзя забывать про них даже на диете.

Углеводы делятся на два вида:

  • Простые углеводы. Они быстро усваиваются организмом и повышают уровень сахара;
  • Сложные углеводы. Они содержат питательные вещества и придают энергию.

Пища со сложными углеводами является наиболее полезной и имеет низкий гликемический индекс.

Что относится к сложным углеводам:

  • Цельнозерновые продукты;
  • Овощи и фрукты;
  • Бобовые;
  • Молочные продукты;
  • Орехи и семена.

Медленные углеводы снабжают организм гликогеном, крахмалом, клетчаткой и инсулином. Дефицит углеводов приводит к заболеваниям сердечно-сосудистой системы и ухудшает память.

Стоит избегать продуктов, которые содержат сахар, фруктозу и сиропы. Обращайте внимание на размер порции и придерживайтесь здорового образа жизни.

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При заболеваниях или ограничениях в питании рекомендуется проконсультироваться со специалистом. Врач-диетолог поможет разработать индивидуальный план питания.

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