Без вреда для фигуры: какие углеводы можно есть при похудении

По химическому составу углеводы делят на простые и сложные. Какие из них не навредят фигуре при диете?

Углеводы — это важная часть сбалансированного и здорового рациона. Они являются главным источником энергии, поэтому нельзя забывать про них даже на диете.

Углеводы делятся на два вида:

Простые углеводы. Они быстро усваиваются организмом и повышают уровень сахара;

Сложные углеводы. Они содержат питательные вещества и придают энергию.

Пища со сложными углеводами является наиболее полезной и имеет низкий гликемический индекс.

Что относится к сложным углеводам:

Цельнозерновые продукты;

Овощи и фрукты;

Бобовые;

Молочные продукты;

Орехи и семена.

Медленные углеводы снабжают организм гликогеном, крахмалом, клетчаткой и инсулином. Дефицит углеводов приводит к заболеваниям сердечно-сосудистой системы и ухудшает память.

Стоит избегать продуктов, которые содержат сахар, фруктозу и сиропы. Обращайте внимание на размер порции и придерживайтесь здорового образа жизни.

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При заболеваниях или ограничениях в питании рекомендуется проконсультироваться со специалистом. Врач-диетолог поможет разработать индивидуальный план питания.

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