«Знаменитая, но бедная»: почему Тамаре Семиной не хватает пенсии

Артистке приходится выживать в Москве, но почему так происходит?

Российские легенды кино живут очень скромной жизнью, несмотря на то, что многим кажется, что они должны получать огромные деньги. Не секрет, что многим из звезд, действительно, приходится выживать на свою пенсию. Так, актриса Тамара Семина получает каждый месяц по 17 тысяч рублей, пишет KP.RU.

Оказалось, что актриса просто отказалась от надбавки в 30 тысяч рублей за звание Народной артистки.

По ее мнению, советским кинозвездам должны выплачивать миллионы, потому что в свое время им удавалось приносить большие деньги отечественному кинопрокату.

А вот музыкант Михаил Боярский получает около 20 тысяч рублей без надбавки, так как в Петербурге ее нет. Но артист продолжает выступать и зарабатывает неплохие гонорары, чтобы хватало на спокойную жизнь.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, какую пенсию получает Михаил Боярский.





