«Михаилу капает»: раскрыт размер пенсии Боярского

Видимо, из-за нее 73-летний актер продолжает работать и выступать на корпоративах.

Театральный продюсер и промоутер Евгений Морозов рассказал, какую пенсию получает советский и российский актер театра и кино Михаил Боярский в беседе с изданием KP.RU.

Он объяснил, что московская пенсия у артистов составляет около 17 тысяч и к ней — надбавка от города в 30 тысяч. А в Санкт-Петербурге, например, такого нет.

«Михаилу Боярскому капает всего по 20 тысяч рублей в месяц» — заявил он.

Однако продюсер подчеркнул, что 73-летний Боярский вряд ли ли переживает за маленькую пенсию, поскольку он продолжает выступать и зарабатывать хорошие деньги.

Одно выступление на корпоративе стоит в среднем миллион рублей за сорокаминутный концерт. Однако в Питере полно и нищих артистов.

«Конечно, выйдя на пенсию, на большие гонорары никто из пожилых не рассчитывает», — подытожил Морозов.

Прежде продюсер Яна Рудковская сообщила о съемках ремейка фильма «Три мушкетера». В проекте примут участие наследники звезд шоу-бизнеса. Среди них: сын Рудковской и Плющенко — Александр, известный по прозвищу Гном Гномыч, дочь рэпера Тимати — Алиса Юнусова.

И, конечно же, в ремейке появится Боярский, который исполнял роль Д`Артаньяна в советском и российских фильмах о трех мушкетерах.

Ранее 5-tv.ru писал, что Валентин Смирнитский раскрыл секрет крепкой дружбы с Михаилом Боярским.