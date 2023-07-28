Путин: Запад отказывается от переговоров по ситуации на Украине

Запад отказывается вести переговоры по ситуации на Украине, в то время как Россия неоднократно подтверждала готовность к такому диалогу. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пленарном заседании саммита «Россия — Африка».

«Мы согласны, что все противоречия должны решаться в ходе переговоров, но проблема заключается в том, что с нами отказываются вести переговоры. В основе конфликта лежит создание угроз безопасности России со стороны США и НАТО, а они отказываются от переговоров по вопросам обеспечения равной безопасности для всех, включая Россию», — подчеркнул российский лидер.

Путин добавил, что и сама Украина, точнее возглавляющий ее режим, отказывается от переговоров, о чем официально заявила украинская сторона, а глава государства Владимир Зеленский подписал соответствующий декрет.

В свою очередь Россия неоднократно официально заявляла, что готова к переговорам, отметил Путин. Он также поблагодарил африканских лидеров за внимание к конфликту на Украине.

Как сообщал 5-tv.ru, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Украина принципиально отвергает возможность диалога с Россией.