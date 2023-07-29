«Будем работать»: что США пообещали насчет участия РФ в саммите в Сан-Франциско

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 8 0

Белый дом: США будут работать с РФ для ее «надлежащего участия» в саммите АТЭС

«Будем работать»: что США пообещали насчет участия РФ в саммите в Сан-Франциско

Фото: www.globallookpress.com / Mario Tumm

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По словам пресс-секретаря Белого дома, Россию вниманием не обделят, как и Китай.

В США планируют работать с Россией, дабы обеспечить ей надлежащее участие в саммите форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско. Об этом заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Мы будем работать с Российской Федерацией и Гонконгом, Китаем и всеми экономиками АТЭС, чтобы обеспечить надлежащее участие в Сан-Франциско», — заявила Жан-Пьер.

До этого стало известно о том, что власти РФ заявляли, что не ожидают, что президенту страны Владимиру Путину пришлют приглашение на саммит. Будет ли РФ представлена делегацией — пока неизвестно.

Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в Сан-Франциско в ноябре. В состав форума входят 19 стран и 2 территории. Организатором саммита в 2023 году будут США.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в Кремле не ждут приглашения Путина на саммит АТЭС в Сан-Франциско.

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