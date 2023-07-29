«Заявление готовится»: что известно о выступлении Путина по Украине

Что будет содержать в себе послание главы государства?

Сегодня, 29 июля, президент России Владимир путин выступит с коротким совместным с африканскими лидерами заявлением по Украине. Об этом рассказал пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По его словам, вчера форум «Россия-Африка» закончился слишком поздно, около двух часов ночи. А дискуссия по поводу киевского режима была в закрытом режиме.

«По итогам этой встречи сейчас готовится краткое заявление совместное, которое, как только будет согласовано, сразу будет выпущено», — сказал Песков.

До этого глава государства заявил, что Россия готова искать пути мирного урегулирования ситуации вокруг Украины, несмотря на проводимую политику коллективного Запада. Более того, российский лидер указал, что Запад не соблюдает устав ООН, а вспоминает о нем лишь тогда, когда пытается в этом какое-либо государство обвинить. В данном случае — Россию.

Спецоперация РФ на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Тогда ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Путин сообщил, что РФ отвела войска из-под Киева по просьбе Украины.