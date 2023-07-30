Очевидец об упавших на территории «Москва-Сити» БПЛА: «Подумал, что взорвался газовый баллон»

Очевидец попытки киевского режима атаковать объекты Москвы беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) рассказал, что увидел в районе ЧП. Григорий работает сторожем на стройке, расположенной в 50 метрах от точки падения дронов.

Из-за шума от проезжающих по Третьему транспортному кольцу (ТТК) машин, поделился мужчина, он поначалу не отличил гул от крушения беспилотников от дорожного. Но потом понял, что ситуация далеко не типичная. Первый БПЛА он не видел, а второй пролетел прямо у него на глазах.

«Много машин ездит по Третьему кольцу, я не обратил на это внимание. И сильный хлопок — подумал, что взорвался газовый баллон или кислородный. Вышли посмотреть с братом, вышли сюда, увидели дым на небоскребе. Разница в 29 минут, по-моему, и второй прилетел вот туда. Но это уже конкретно мы сами видели, он прямо из-за моста улетел туда», — рассказал Григорий.

Корреспондент «Известий» Елена Хмура сообщила, что в результате ЧП поврежден десятый этаж одного из офисных зданий делового центра «Москва-Сити». Район оцеплен, на месте дежурят бригады скорой помощи и пожарные расчеты, хотя возгорания не произошло. Данных о пострадавших также не поступало. Вокруг строения на большом радиусе рассыпаны осколки выбитых стекол.

«Повреждены стеклянные конструкции у станции метро близлежащей, мы продолжаем следить за ситуацией», — добавила Хмура.

Киевский режим попытался ударить тремя беспилотниками по объектам Москвы. По информации Минобороны РФ, первый дрон был уничтожен в небе над Одинцовским районом Московской области средствами противовоздушной обороны (ПВО). Два других были выведены из строя системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Потеряв управление, последние упали на территории «Москва-Сити». Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что жертв и пострадавших нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что движение по Тестовской в районе «Москва-Сити» перекрыто после инцидента с БПЛА.