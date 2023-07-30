Столичный аэропорт Внуково возобновил прием рейсов

Утром в воскресенье была пресечена попытка атаки киевского режима беспилотниками на Москву.
Фото: www.globallookpress.com / Edgar Breshchanov
Столичный аэропорт Внуково возобновил прием и отправку рейсов, сообщили 5-tv.ru в его справочной службе.
Воздушное пространство было временно закрыто над аэропортом, в целях безопасности он не принимал и не отправлял самолеты.
Ранее в Минобороны РФ сообщили о пресечении попытки атаки Киева беспилотниками на Москву. Два дрона были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Потеряв управление, они упали на территории делового центра «Москва-Сити». Еще один дрон был уничтожен в воздухе средствами противовоздушной обороны над Одинцовским районом Московской области.
Жертв и пострадавших нет.
- 30 июл
- Движение по Тестовской в районе «Москва-Сити» перекрыто после инцидента с БПЛА
- 30 июл
- В Минобороны сообщили о пресечении атаки украинских дронов на Москву
- 30 июл
- Над аэропортом Внуково временно закрыто воздушное пространство
- 30 июл
- Собянин сообщил об отсутствии серьезных разрушений после атаки БПЛА
- 28 июл
- Минобороны сообщило об уничтожении дрона, пытавшегося атаковать Подмосковье
- 28 июл
- Собянин сообщил об отражении силами ПВО атаки вражеского беспилотника
- 25 июл
- В США заявили, что не поддерживают атаки Украины внутри России
- 24 июл
- В ООН отреагировали на попытку атаки украинских беспилотников на Москву
- 24 июл
- Движение по Комсомольскому проспекту в Москве восстановили после атаки дронов
- 24 июл
- МИД: Россия оставляет за собой право на жесткие меры в ответ на атаку дронов в Москве
Читайте также
100%
0.96 99.96
-0.26
Нашли ошибку?