Столичный аэропорт Внуково возобновил прием рейсов

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Эксклюзив 19 0

Утром в воскресенье была пресечена попытка атаки киевского режима беспилотниками на Москву.

Столичный аэропорт Внуково возобновил прием рейсов

Фото: www.globallookpress.com / Edgar Breshchanov

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Тема:
Атака беспилотников на Москву

Столичный аэропорт Внуково возобновил прием и отправку рейсов, сообщили 5-tv.ru в его справочной службе.

Воздушное пространство было временно закрыто над аэропортом, в целях безопасности он не принимал и не отправлял самолеты.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о пресечении попытки атаки Киева беспилотниками на Москву. Два дрона были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Потеряв управление, они упали на территории делового центра «Москва-Сити». Еще один дрон был уничтожен в воздухе средствами противовоздушной обороны над Одинцовским районом Московской области.

Жертв и пострадавших нет.

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