Столичный аэропорт Внуково возобновил прием рейсов

Столичный аэропорт Внуково возобновил прием и отправку рейсов, сообщили 5-tv.ru в его справочной службе.

Воздушное пространство было временно закрыто над аэропортом, в целях безопасности он не принимал и не отправлял самолеты.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о пресечении попытки атаки Киева беспилотниками на Москву. Два дрона были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Потеряв управление, они упали на территории делового центра «Москва-Сити». Еще один дрон был уничтожен в воздухе средствами противовоздушной обороны над Одинцовским районом Московской области.

Жертв и пострадавших нет.