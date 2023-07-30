Певица Натали назвала причину смерти своего 53-летнего мужа

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм Эксклюзив 1 745 0

Александр Рудин ушел из жизни внезапно. Близкие до сих пор не могут поверить в трагедию.

Певица Натали назвала причину смерти своего 53-летнего мужа

Фото: www.globallookpress.com / imagebroker/Meinrad Riedo

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Супруг певицы Натали — музыкальный продюсер Александр Рудин — умер из-за осложнений после перенесенной коронавирусной инфекции. Об этом она сообщила, в частности, ТАСС.

Как стало известно 5-tv.ru, не все оказалось так однозначно. Выяснилось, что мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере с 2021 года. Муж артистки, как установили врачи, страдал от ментального расстройства и проходил лечение в больнице. К сожалению, исправить ситуацию не получилось.

О смерти музыкального продюсера Александра Рудина стало известно накануне. Сначала сама Натали не спешила сообщать информацию публике, однако ее родные и близкие начали делиться подробностями семейного горя, при этом не называя причину смерти.

Оказалось, что совсем недавно — две недели назад — им уже пришлось похоронить члена семьи. Незадолго до смерти Александра Рудина ушел из жизни его отец.

Уже известно, что похоронен супруг артистки будет на кладбище в родном городе Дзержинске. С Рудиным певица прожила 32 года — вышла замуж в 17 лет по липовой справке о беременности. Позже подарила мужу троих сыновей.

Ранее 5-tv.ru писал, что певица Натали дрожащим голосом ответила на слухи о смерти любимого мужа.

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