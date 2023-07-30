Прямое попадание в жилой дом: Донецк подвергся массированному обстрелу ВСУ
Донецк подвергся массированному обстрелу ВСУ, зафиксировано прямое попадание в жилой дом
Фото, видео: 5-tv.ru
По сведениям мэра города, есть пострадавшие.
Украинские националисты продолжают терроризировать мирное население Донбасса. Донецк находится под обстрелом ВСУ в самого утра. Мэр города Алексей Кулемзин сообщил о прямом попадании в жилой дом в Куйбышевском районе. Кадры с места появились в распоряжении 5-tv.ru.
Жительница дома рассказала, что в момент удара она находилась в своей квартире, ее отбросило взрывной волной.
«Я находилась недалеко от окна, и (в момент взрыва. — Прим. ред.) прям назад полетела. И меня оглушило на несколько минут. У меня ребенок был на улице, она успела в соседний подъезд забежать», — рассказывает женщина.
На кадрах видны последствия удара — в стене квартиры образовалась огромная дыра. Несколько балконов жилой многоэтажки повреждены, повылетали стекла.
По информации мэра Донецка, есть пострадавшие. Он призвал местных жителей максимально ограничить передвижение по городу.
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