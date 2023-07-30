Вышел на сцену прямо из вертолета: в Новомосковске началось летнее шоу SHAMAN

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 65 0

В Новомосковске Тульской области началось летнее шоу автора и исполнителя SHAMAN

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; 5-tv.ru

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Артист прибыл на концертную площадку в своем родном городе на вертолете.

В Новомосковске стартовало летнее шоу автора и исполнителя SHAMAN. За событием следит ведущая спецпроектов 5-tv.ru Светлана Шевченко.

На стадион «Химки», где проходит концерт, 31-летний певец прилетел на вертолете. В руках одного из его сопровождающих зрители увидели небольшой чемодан в цветах российского флага и теперь гадают, что в нем находится. Еще одной неожиданностью для поклонников SHAMAN стала стрельба из автоматов в воздух, которую прямо у сцены устроили его охранники. Как оказалось, это было предусмотрено сценарием шоу.

Перед выступлением в своем родном Новомосковске SHAMAN пообщался с журналистами и пообещал интересную насыщенную программу концерта. По словам артиста, зрители услышат его новые песни, в том числе композицию «Мой бой», клип на которую всего за двое суток после релиза набрал два миллиона просмотров на YouТube.

В ближайшее время на сайте 5-tv.ru выйдет эксклюзивный фильм о концерте SHAMAN в Новомосковске.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как SHAMAN отреагировал на одобрение его творчества президентом России Владимиром Путиным.

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