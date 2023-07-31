Молодые в деле: в РФ зарегистрировалось почти 100 тысяч самозанятых до 18 лет

Молодежь стремиться подрабатывать в различных сферах. Какие перспективнее всего?

А вот среди молодежи наметился другой тренд — подростки хотят трудиться честно, без серых схем. Так, этим летом в России зарегистрировано рекордно много самозанятых до 18 лет число уже подходит к ста тысячам. И это примерно на 20 процентов больше, чем в прошлом году, пишет «Известия».

Чаще всего подростки подрабатывают в сфере услуг — становятся курьерами и компьютерными мастерами. Такое стремление связывают с желанием не зависеть от родителей. Кроме того, свои результаты приносят уроки финансовой грамотности.