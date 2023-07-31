ВСУ за один час пять раз обстреляли территорию ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пять раз в течение часа нанесли удары по территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом пишет официальный Telegram-канал представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Отмечается, что всего было нанесено 18 ударов снарядами калибра 152 и 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, а также по Макеевке и Горловке.

Прежде сообщалось, что украинские неонацисты нанесли по Донецку 23 снаряда. Предполагается, что атаки шли с применением снарядов натовской артиллерии, 155-миллиметрового калибра.

Армия России продолжает вести специальную военную операцию (СВО) по защите Донбасса. О ее начале заявил президент РФ Владимир Путин 24 февраля прошлого года.

Тогда российский лидер объявил о том, что киевский режим возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Власти Украины не пошли навстречу, чтобы урегулировать конфликт путем дипломатии, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО преподнесли миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВС РФ не дали ВСУ закрепиться в селе Старомайорское в ДНР.