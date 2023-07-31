ВСУ за один час пять раз обстреляли территорию ДНР

|
Алиса Сахарова
Алиса Сахарова 22 0

Всего было нанесено 18 ударов. Запад продолжает снабжать преступный киевский режим боеприпасами.

ВСУ за один час пять раз обстреляли территорию ДНР

Фото: Ягодкин Дмитрий / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пять раз в течение часа нанесли удары по территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом пишет официальный Telegram-канал представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Отмечается, что всего было нанесено 18 ударов снарядами калибра 152 и 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, а также по Макеевке и Горловке.

Прежде сообщалось, что украинские неонацисты нанесли по Донецку 23 снаряда. Предполагается, что атаки шли с применением снарядов натовской артиллерии, 155-миллиметрового калибра.

Армия России продолжает вести специальную военную операцию (СВО) по защите Донбасса. О ее начале заявил президент РФ Владимир Путин 24 февраля прошлого года.

Тогда российский лидер объявил о том, что киевский режим возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Власти Украины не пошли навстречу, чтобы урегулировать конфликт путем дипломатии, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО преподнесли миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВС РФ не дали ВСУ закрепиться в селе Старомайорское в ДНР.

Тема:
Спецоперация
31 июл
ВС РФ не дали ВСУ закрепиться в селе Старомайорское в ДНР
31 июл
«В промышленных масштабах»: в США признали большие потери ВСУ
31 июл
Грозная «Нона» на страже: ВС РФ срывают попытки ВСУ высадиться на левом берегу Днепра
31 июл
Испепеляющий «Солнцепек»! Лучшее видео из зоны СВО за день
31 июл
ВС РФ нанесли удары по позициям ВСУ в районе Антоновского моста
30 июл
Прямое попадание в жилой дом: Донецк подвергся массированному обстрелу ВСУ
30 июл
Украинские националисты выпустили 23 снаряда по Донецку
30 июл
Запад ищет замену? В Сербии предрекли Зеленскому скорый уход с поста президента
30 июл
Стало известно о планах Саудовской Аравии провести переговоры по Украине
29 июл
Путин: серьезных изменений в зоне СВО нет, ВСУ отвели силы на восстановление
+17° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
90.98
0.96 99.96
-0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:37
«По-настоящему муж и жена»: звезда «Дома-2» Гобозов обвенчался с беременной Князевой
8:26
ВСУ за один час пять раз обстреляли территорию ДНР
8:11
Из ливней — в жару? Какая погода ждет жителей Москвы и Подмосковья
7:59
«Нужна большая любовь»: психиатр допустил гибель мужа Натали из-за депрессии
7:46
ВС РФ не дали ВСУ закрепиться в селе Старомайорское в ДНР
7:31
«В промышленных масштабах»: в США признали большие потери ВСУ

Сейчас читают

Толкалина обратилась к женщинам после травли за фото в полуобнаженном виде
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 июля, для всех знаков зодиака
Все больше странностей: появились новые подробности смерти мужа певицы Натали
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео