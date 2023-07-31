Украина и Хорватия хотят использовать порты на Дунае для вывоза зерна

По словам украинского министра, стороны уже готовы приступить к проработке «наиболее эффективных» маршрутов.
Фото: Reuters / STRINGER
Украинское зерно будут вывозить через порты Хорватии на Дунае. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после переговоров со своим хорватским коллегой Горданом Грличем Радманом в Киеве.
«Мы договорились о возможности использования хорватских портов на Дунае и в Адриатическом море для транспортировки украинского зерна», — приводит слова Кулебы пресс-служба МИД Украины.
Уточняется, что стороны в ближайшее время приступят к проработке «наиболее эффективных» маршрутов в хорватские порты, чтобы «максимально воспользоваться этой возможностью».
Также, по словам Кулебы, на переговорах с хорватским министром удалось достичь «конкретных договоренностей» по поставкам Украине оружия.
По данным Bloomberg, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после приостановки участия России в черноморской инициативе отказался в одностороннем порядке поддержать Украину в зерновой сделке без согласия президента РФ Владимира Путина.
Эрдоган отклонил предложение сопровождать силами ВМС Турции суда, покидающие украинские порты, а также прикрывать сами порты от атак российских войск. Турецкий лидер заявил о нежелании подвергать свои военные корабли опасности и рекомендовал обратившимся к нему сосредоточиться на «возобновлении сделки с участием России».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Папа Римский Франциск обратился к властям России с призывом возобновить зерновую сделку.
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