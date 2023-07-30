Папа Римский призвал Россию к возобновлению зерновой сделки

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 74 0

«Коллективный Запад» долгие месяцы обманывал РФ, не исполняя своих обязательств. Каждому терпению настает предел.

Папа Римский призвал Россию к возобновлению зерновой сделки

Фото: Reuters / VATICAN MEDIA

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Папа Римский Франциск обратился к властям России с призывом возобновить зерновую сделку Во время очередной воскресной проповеди он отметил, что зерно должно перевозиться в безопасности, передает ТАСС.

«Не будем забывать молиться за Украину. <…> Призываю своих братьев и власти РФ вернуться к черноморской инициативе, чтобы зерно могло перевозиться в безопасности», — отметил Папа Римский.

«Коллективный Запад» долгие месяцы обманывал РФ, не исполняя своих обязательств. Каждому терпению настает предел. В Кремле отметили, что вернуться к обсуждению договора можно, но только при адекватном диалоге и с условием выполнения третьих сторон всех данных обещаний.

Россия 17 июля официально уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против продления зерновой сделки, после чего российское посольство в Минске передало Киеву соответствующую ноту. На следующий день инициатива окончательно прекратила свою работу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам президента Владимира Путина, Россия может заместить украинское зерно.

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