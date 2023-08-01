Это прорыв: российские хирурги провели уникальную операцию по протезированию брюшного отдела аорты

Эфирная новость 42 0

Российские хирурги провели уникальную операцию по протезированию брюшного отдела аорты

Фото, видео: www.globallookpress.com / Oliver Berg; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Кардиохирурги использовали лапароскопический метод. Как все прошло?

Крупный успех столичных хирургов. Медики из Сеченовского университета провели уникальную операцию. Малоинвазивным способом — то есть с помощью специального оборудования и всего нескольких проколов — они поменяли пациенту часть важного внутреннего органа.

Подобное вмешательство было проведено впервые и закончилось благополучно. Теперь московские врачи поделятся опытом с коллегами из других регионов. Корреспондент «Известий» Максим Прихода обо всем расскажет в подробностях.

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
91.59
0.61 100.94
0.98
Воздастся сторицей: 5 знаков зодиака ждет невероятная финансовая удача в ...

Последние новости

10:38
Типаж маньяка: от людей с какими чертами лица нужно немедленно бежать
10:36
Вы где? В минобороны Украины пожаловались на огромное число уклонистов
10:21
Нелегальный переезд: в Санкт-Петербурге прошли обыски в четырех хостелах
10:07
Нужно минимум полгода: дядя похищенной 14 лет назад девушки сообщил о ее состоянии
9:53
Екатеринбург затопили водопады, фонтаны и гейзеры из-за «тропических» ливней
9:39
Это прорыв: российские хирурги провели уникальную операцию по протезированию брюшного отдела аорты

Сейчас читают

Косметолог оценила значение процедур красоты для победительницы конкурса «Мисс Москва 2023»
В своем уме? Финский журналист рассказал о «грязных» методах Хельсинки для противостояния РФ
Что изменится в жизни россиян с 1 августа 2023 года

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео