VK открывает набор в лагерь Сферума для школьников

Проектный лагерь Сферума пройдет с 16 по 30 августа 2023 года, участие в онлайн-практике займет восемь академических часов в неделю. Подать заявку на программу можно с 1 по 8 августа 2023 года. Тестовое задание будет состоять из двух частей: мотивационное письмо и решение кейса по выбранному направлению.

В проектном лагере два направления работы: «Специальные проекты» и «Контент». Участники будут изучать инструменты продвижения, научатся работать с целевой аудиторией, создавать качественный контент, находить востребованные идеи и воплощать их. Подростки со всей страны смогут погрузиться в реальную работу команды учебного профиля Сферум в VK Мессенджере и создадут собственный проект.

Обучение будет проходить под руководством экспертов команды учебного профиля Сферум в VK Мессенджере. Ребята получат задачи, примут участие в мозговых штурмах и защитят свои проекты. Все взаимодействие участников будет вестись в онлайн-формате с помощью видеозвонков и чатов.

Все участники, которые успешно пройдут онлайн-практику, получат сертификаты и подарки от Сферума.

«Команда учебного профиля Сферум в VK Мессенджере помогает ученикам познакомиться с различными профессиями, востребованными в современном мире. Летом прошлого года мы проводили профориентационный проект «Летний кампус Сферум», в рамках которого школьники Подмосковья смогли на время стать частью команды Сферума. В этом году мы решили дать возможность ребятам погрузиться в решение задач продвижения и маркетинга. Я надеюсь, что наш проектный лагерь поможет школьникам и студентам колледжей обрести полезные навыки в создании контента, ведении проектной деятельности и работы в команде», — прокомментировал Рубен Акопов, руководитель сервиса Сферум.

VK помогает школьникам и студентам выбрать и проложить свой путь в IT, проводит олимпиады, стажировки и практики. Все образовательные проекты VK Education помогают выявить у школьников способности к IT и digital-специальностям и получить конкретные навыки, которые приведут их к работе в этой сфере.

Подробнее об образовательном проекте можно узнать на площадке VK Education.