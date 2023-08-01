Цифровые риски: в «Столото» рассказали о главных методах борьбы с мошенничеством в сети

Число мошеннических ресурсов снижается — во втором квартале 2023 года их было выявлено меньше, чем в первом.

За первые шесть месяцев 2023 года было выявлено и ликвидировано 7358 мошеннических ресурсов, которые осуществляли свою деятельность под видом популярных в стране государственных лотерей. В том числе, аферисты использовали в своих корыстных целях бренд «Столото». Об этом в своем заявлении рассказали крупнейший распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» и компания F.A.C.C.T. (бывшая Group-IB).

Уточняется, что 7018 заблокированных сервисов представляли собой мошеннические сайты. Еще 252 являлись фейковыми публикациями и аккаунтами в социальных сетях. Кроме того был заблокирован один почтовый адрес, с помощью которого велась рассылка с фишинговыми ссылками, а также было удалено 87 лже-приложений для смартфонов.

В F.A.C.C.T. обратили внимание, что усилия по борьбе с мошенничеством привели к снижению числа аферистов уже во втором квартале года. Однако работа продолжается, к ней привлечены также сотрудники правоохранительных органов и специалисты в сфере кибербезопасности.

Заместитель гендиректора многопрофильного холдинга S8 Capital, в который входит «Столото», Екатерина Тутон отметила, что организация активно взаимодействует с россиянами для информирования их о возможных угрозах. Пособия о том, как не стать жертвой кибермошенников позволили добиться снижения случаев обмана в лотерейном сегменте.

Директор по развитию бизнеса F.A.C.C.T. Digital Risk Protection Станислав Гончаров добавил, что статистика наглядно доказывает плодотворность совместной работы с командой «Столото». По его словам, правильный подход позволяет эффективно бороться с мошенничеством и фишингом.

«Она (работа — Прим. ред.) ведется планомерно и с использованием самых современных технологий по защите бренда от цифровых рисков», — прокомментировал он.

Уже на протяжении девяти лет все лотереи в России — государственные. Их организуют Минфин, Минспорт, а за их реализацией тщательно следит Федеральная налоговая служба России.

«Столото» — крупнейший распространитель всероссийских государственных лотерей. Государственные лотереи, распространяемые «Столото», являются значимым источником пополнения бюджетов разных уровней РФ. В том числе, заработанные с продажи лотерейных билетов деньги направляются на развитие спорта и финансирование значимых объектов и мероприятий. Таким образом гослотереи вносят соразмерный вклад в улучшение жизни россиян.