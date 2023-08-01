«Челябинского маньяка» арестовали до конца сентября

Он пробудет под стражей как минимум два месяца.

Мужчину, удерживавшего 14 лет в своем доме девушку в Челябинской области, арестовали до 30 сентября. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

В настоящее время СК занимается закреплением до­казательственной базы и проверкой при­частности мужчины к совершен­ию других преступлен­ий.

Находившаяся в неволе девушка пропала еще в 2009-м. Родственники пытались ее разыскать, но их попытки не увенчались успехом.

Пострадавшей удалось сбежать, когда маньяк попал в психиатрическую лечебницу. В отношении подозреваемого возбужден ряд уголовных дел.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивное видео из дома маньяка, где он держал заложницу 14 лет. СК уже предъявил ему обвинения в похищении человека, убийстве и изнасиловании, а его матери — в похищении человека.