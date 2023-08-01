Пассажирский автобус попал под кассетные боеприпасы ВСУ в Ясиноватой

Пассажирский автобус попал под кассетные боеприпасы украинских террористов в Ясиноватой Донецкой народной республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на власти региона.

Известно, что автобус следовал по маршруту Макеевка — Ясиноватая. Детали случившегося уточняются.

Данных о пострадавших пока не поступало.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, Госдеп ушел от ответа на вопрос о кассетных боеприпасах и поставках этих запрещенных боевых единиц Украине.