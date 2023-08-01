Собянин заявил о повреждении фасадов в Москве-Сити после атаки БПЛА
При этом несколько вражеских объектов удалось сбить не подлете к городу.
Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский
Средства противовоздушной обороны сбили несколько беспилотников при попытке пролететь в Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Однако, по его словам, один вражеский дрон долетел до башни в Москве-Сити.
«Один долетел до той же башни в Сити, что и в прошлый раз. Поврежден фасад на уровне 21-го этажа. Нарушено остекление 150 квадратных метров. Информации о пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте происшествия», — уточнил градоначальник.
Фасады башни были повреждены так же беспилотником, атаковавшим Москву в минувшие выходные, 30 июля. По словам Собянина, пострадавших и жертв в результате не было.
Киевский режим атаковал столицу и ранее — 24 июля дроны были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. От взрыва беспилотника выбило несколько окон на Комсомольском проспекте — жителям помогали устранить все последствия.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия оставляет за собой право на жесткие меры в ответ на атаку беспилотников на Комсомольском проспекте в Москве.
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