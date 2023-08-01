Умерла вдова российского поэта Анатолия Наймана

В возрасте 87 лет скончалась Галина Наринская — вдова и соавтор поэта и мемуариста Анатолия Наймана. Трагическую новость сообщил поэт Дмитрий Веденяпин.

«Если был на земле человек, к которому совсем-совсем не приставала никакая грязь, никакая фальшь и никакая неправда, то это Галина Михайловна. Абсолютно благородный и невероятно красивый человек. Горе», — написал он.

Смерть вдовы Наймана подтвердила и ее дочь — журналист и литературный критик Анна Наринская. В соцсети она сообщила, что мать скончалась утром 1 августа, а прощание с ней состоится 4 августа в 12.00 в храме Покрова в Красном селе.

Галина Наринская была постоянным автором журнала «Октябрь». В 2003 году была опубликована ее совместная с Найманом книга «Процесс еды и беседы. 100 кулинарных и интеллектуальных рецептов».

Сам Анатолий Найман умер в январе прошлого года в возрасте 85 лет. Перед этим он был госпитализирован с обширным инсультом. Он был известен как переводчик, эссеист, прозаик, мемуарист, а также как литературный секретарь и соавтор Анны Ахматовой по переводам Джакомо Леопарди.

Найман написал книгу «Рассказы о Анне Ахматовой», а также сборник стихов «Сентиментальный марш» и стихи к песням детского фильма «Удивительный мальчик». Кроме того, он — автор книги «Роман с „Самоваром“» об истории создания русского культурного центра в США — нью-йоркского ресторана «Русский самовар». Заведение в свое время открыли бизнесмен Роман Каплан, поэт Иосиф Бродский и танцор Михаил Барышников.

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