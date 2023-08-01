В Польше сообщили о якобы нарушении границы двумя белорусскими вертолетами

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Алексей Панков
Алексей Панков 14 0

Rzeczpospolitа: белорусские вертолеты якобы нарушили границу Польши

В Польше сообщили о якобы нарушении границы двумя белорусскими вертолетами

Фото: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova

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Две боевые машины выполняли тренировочные маневры.

Белорусские вертолеты во вторник 1 августа якобы нарушили воздушное пространство Польши. Об этом сообщила местная газета Rzeczpospolita. Отмечается, что для объяснения инцидента в МИД страны был вызван поверенный в делах Белоруссии.

Министерство иностранных дел направило решительный протест и призвало Белоруссию немедленно и подробно объяснить произошедшее. Польская сторона подчеркнула, что «инцидент воспринимается как очередной элемент эскалации напряженности на польско-белорусской границе. Польша ожидает, что Белоруссия воздержится от подобного рода деятельности. Также присутствие вертолетов вблизи границы подтвердили в Минобороны страны. Отмечается, что две машины совершали маневры.

«Установлено, что сегодня, 1 августа 2023 года, воздушное пространство Польши было нарушено двумя белорусскими вертолетами, которые тренировались вблизи границы. Ранее белорусская сторона проинформировала польскую сторону о проведении учений. Пересечение границы произошло в районе Беловежи на очень малой высоте, что затрудняет его обнаружение радиолокационными системами», — отметили в ведомстве.

При этом оперативное командование видов Вооруженных сил польской армии доложило, что ни одна из машин не пересекала границу. Все маневры совершались на своей территории.

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