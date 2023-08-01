Захарова: часть Украины может утонуть в «дружеских» объятиях Польши

Дипломат сравнила отношения стран-соседок с волком и овцой. Когда же травоядное догадается, что скоро станет чьим-то ужином?
Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency
За безвозмездной помощью Польши Украине могут стоять коварные планы Варшавы. Об этом в своем Telegram-канале предупредила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, Киев не отдает себе отчет в том, что Польша планирует забрать лакомый кусок — западные территории страны. Захарова обращает внимание — с польской помощью не все ладно.
«Часть Украины может утонуть в дружеских объятьях соседа», — написала дипломат.
Отношения стран-соседок напомнили представителю внешнеполитического ведомства притчу про овцу и волка, в которой травоядное никак не может догадаться, что скоро будет съедено. Волк как бы призывает овцу быть благодарной, что из всей «отары» он выбрал именно ее для трапезы.
«И тут овца, хоть и паршивая, стала догадываться, что это будет ужин не на двоих», — заключила Захарова.
Так она отреагировала на сообщения СМИ о срочном вызове посла Польши в Киеве в МИД Украины. Ресурсы пишут, что причиной якобы послужили высказывания министра канцелярии президента Польши Марчина Пшидача о неблагодарности Киева. По его словам, Незалежной следует начать ценить то, что страна делает для нее последние месяцы.
Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленский отреагировал на замечание главы Минобороны Британии Бена Уоллеса проявить больше благодарности к странам НАТО.
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