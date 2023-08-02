«Моя любовь»: вдова Абдулова показала публике взрослую дочь

Девушка мечтает о карьере режиссера.

Вдова Александра Абдулова Юлия отметила вместе с близкими свой день рождения. Женщина устроила вечеринку в одном из ресторанов, куда пригласила друзей.

На именинах Юлия появилась вместе с наследницей — шестнадцатилетней Женей. Девушка редко появляется на публике, так что этот случай можно назвать исключительным. Вдова актера развеяла слухи о новом романе, отметив, что главный человек в ее жизни — это дочь. Фотографией поделилось издание 7Дней.ru.

«Это Женя. Моя любовь. Ей 16 лет. Мы всегда рядом. И да, я могу на нее положиться», — рассказала Юлия.

Девушка мечтала пойти по стопам отца и даже успела сняться в фильме Аллы Суриковой «Любовь и Сакс». Однако сейчас Женя мечтает о карьере режиссера.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Абдулов страдал от алкоголизма. Об этом в эфире одного из федеральных каналов рассказал Леонид Ярмольник, который был близко знаком с актером.