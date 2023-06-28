Вы не поверите: сыграть Д' Артаньяна в культовом фильме должен был другой актер

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Рита Миронова
Рита Миронова 28 0

На роль Д’Артаньяна в 1979 году был утвержден Александр Абдулов

Вы не поверите: сыграть Д' Артаньяна в культовом фильме должен был другой актер

Фото: Кадр из сериала «Д`Артаньян и три мушкетера» 1979 г.

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Сейчас в этой роли сложно представить кого-то, кроме Михаила Боярского. А вот режиссер изначально отдал эту роль совсем другому артисту.

Мало кто знает, что ни Михаил Боярский, ни Ирина Алферова не были первыми претендентами на главные роли, которые должны были играть другие актеры. Как сообщает портал «Культурология», на роль Д’Артаньяна изначально был утвержден Александр Абдулов.

Игра актера так понравилась режиссеру, что другие кандидатуры не рассматривали. Однако неожиданно на пробах появился Михаил Боярский.

Александр АбдуловАлександр Абдулов. Фото: Кадр из сериала «В поисках капитана Гранта», 1985 г.

Его утвердили на роль графа Рошфора. Тем временем в кандидатуре Абдулова стали сомневаться все больше: режиссер представлял главного героя совсем иначе. К тому же, Абдулов не обладал нужными вокальными данными, что очень разочаровало композитора фильма. А Боярский, как выяснилось, превосходно пел. В итоге от Абдулова пришлось отказаться, потому что перед создателями картины появился идеальный кандидат на роль Д’Артаньяна.

Для Михаила Боярского роль стала по-настоящему судьбоносной. А Александр Абдулов, к слову, тоже принял участие в съемках. По крайней мере, в этом уверены поклонники фильма, разглядевшие актера в массовке одной из сцен.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известно о планах Боярского после его ухода из шоу-бизнеса. 

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Вы не поверите: сыграть Д' Артаньяна в культовом фильме должен был другой актер

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