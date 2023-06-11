«Работу он не пропускал»: Ярмольник рассказал об алкоголизме Абдулова

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 256 0

Актер Леонид Ярмольник рассказал о пристрастии к алкоголю Александра Абдулова

«Работу он не пропускал»: Ярмольник рассказал об алкоголизме Абдулова

Фото: www.globallookpress.com / Igor Gnevashev

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Актера беспокоили пристрастия его умершего коллеги по цеху.

В эфире одного из федеральных каналов актер Леонид Ярмольник вспомнил добрым словом своего умершего коллегу по цеху Александра Абдулова. Мужчина скончался в 2008 году. Ярмольник очень сильно переживал из-за того, что его друг имел пристрастие к спиртному.

Актер рассказал, что все равно при жизни считал своего коллегу уникальным человеком. У Абдулова в сутках было не 24, а 38 часов. Он успевал отработать, выпить и оказать помощь нуждающимся.

«Все события всегда происходили днем. Если удавалось, он их с радостью отмечал. Порой празднования затягивались на несколько дней, но работу он не пропускал», — рассказал Ярмольник.

Актер до сих пор не может смириться и осознать то, что его друга больше нет. Ярмольник признался, что он часто хочет достать телефон и позвонить Абдулову, но потом к нему приходит горькое осознание того, что он не сможет этого сделать.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Алферова отреагировала на слухи об алкоголизме Абдулова.

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«Работу он не пропускал»: Ярмольник рассказал об алкоголизме Абдулова

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