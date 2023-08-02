Выросли в 20 раз: сколько теперь составляет штраф в Абхазии за купальник на улице

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В Абхазии в 20 раз увеличили штраф за появление на улице в купальниках

Фото, видео: www.globallookpress.com / Photoagency Interpress; 5-tv.ru

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Раньше нарушители платили всего 300 рублей, теперь сумма серьезно увеличилась.

В Абхазии, начиная с 2 августа 2023 года, в 20 раз выросли штрафы за неприличный внешний вид в общественных местах. Само собой, они касаются прежде всего туристов, на которых постоянно жаловались местные жители.

Теперь за бикини и плавки вне пляжных зон придется раскошелиться на шесть тысяч рублей. Парео или полотенце тоже не спасут. Раньше нарушители платили всего 300 рублей, теперь сумма серьезно увеличилась. 

 

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