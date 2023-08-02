Курс евро превысил 102 рубля в ходе торгов на Мосбирже

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 23 0

Как дела обстоят с долларом и юанем?

Курс евро превысил 102 рубля в ходе торгов на Мосбирже

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков

Читайте нас в: Дзен Новости

Курс евро впервые с 20 июля 2023 года превысил отметку в 102 рубля в рамках валютных торгов на Московской бирже. Информация об этом следует из данным торгов.

К 12:05 по московскому времени европейская валюта выросла на 0,87% и составила 102,06 рубля. Спустя несколько минут, к 12:13, значение начало падать и составило 101,93 рубля.

Доллар сегодня также показал рост в ходе торгов. Валюта США выросла на 0,54%, достигнув отметки в 92,82 рубля. Китайский юань по отношению рублю тоже вырос. Он поднялся до 12,917 рубля. Показатели изменились на 0,62%.

Прежде, 25 июля, курс евро впервые с середины месяца опустился ниже 100 рублей. Снижение тогда показывали доллар и юань.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что некоторые банки России перестали принимать иностранную валюту в своих банкоматах. Возможность внесения долларов и евро пропала банкоматах 11 из 13 системно значимых кредитных организаций.

+24° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
91.78
0.19 100.70
-0.24
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:14
Путин поблагодарил героев спецоперации за преданную службу России
14:10
«Это ошибка»: почему Лиза Моряк рано вернулась в кино после декрета
14:06
Путин подтвердил готовность вернуться к зерновой сделке, но есть нюанс
14:03
Не давала дотронуться до тела: в лагере на Амуре девочка умерла после странных симптомов
13:57
«Новые люди» провели экологическую акцию на берегу Москвы-реки
13:53
Киллеры из банды Гагиева получили сроки от 12 лет до пожизненного

Сейчас читают

Неоосвобождение: Если США давали деньги на войны, Россия предложила Африке мирr
Тест: сможете отгадать фильмы СССР по кадру с дождем?
Пассажирский лайнер врезался в стаю птиц при взлете в аэропорту Иркутска
Джекович из «Элеона» назвал любимого сказочного персонажа: «Такой жанр!»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео