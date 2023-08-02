Не давала дотронуться до тела: в лагере на Амуре девочка умерла после странных симптомов

Врачей поставило в тупик неадекватное поведение доставленного в приемный покой ребенка.

Трагическая и загадочная смерть ребенка произошла в Благовещенском районе Амурской области. Там госпитализированная с отравлением девятилетняя девочка скончалась при странных симптомах.

Как стало известно 5-tv.ru, девочку доставили в больницу из одного из местных оздоровительных лагерей. Медики диагностировали у нее судороги неподтвержденной эпилепсии и отравление неизвестным веществом. Кроме того, предположительно, у ребенка было инфекционное заболевание центральной нервной системы и ранние проявления психического заболевания.

Однако больше всего врачей поразило поведение девочки: при поступлении в приемный покой она вела себя неадекватно, подпрыгивала, вздрагивала и не давала к себе прикоснуться. Менее чем через шесть часов после госпитализации она скончалась. Тело девочки отправили на экспертизу, по факту ее смерти начата проверка.

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