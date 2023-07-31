Жизнь на кону: семиклассник умер после игры в лапту в Рязанской области

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Полина Долгова
Полина Долгова Эксклюзив 34 0

Школьник скончался в реанимации спустя 15 дней после полученных травм

Жизнь на кону: семиклассник умер после игры в лапту в Рязанской области

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

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15 дней медики боролись за жизнь школьника, но чуда не случилось.

В селе Островки Рязанской области после игры в лапту в больнице скончался семиклассник. Как стало известно 5-tv.ru, волонтер, который присматривал за детьми во время активности, по неосторожности ударил бейсбольной битой воспитанника кадетской школы-интерната.

Трагедия произошла 13 июля. Пострадавшего госпитализировали с ушибом головного мозга, все это время за жизнь мальчика боролись медицинские работники.

Однако чуда не произошло. Ребенок скончался от полученных травм.

Ранее 5-tv.ru писал, что похищенная девушка провела 14 лет в заточении у жителя Челябинской области.

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