Жизнь на кону: семиклассник умер после игры в лапту в Рязанской области

15 дней медики боролись за жизнь школьника, но чуда не случилось.

В селе Островки Рязанской области после игры в лапту в больнице скончался семиклассник. Как стало известно 5-tv.ru, волонтер, который присматривал за детьми во время активности, по неосторожности ударил бейсбольной битой воспитанника кадетской школы-интерната.

Трагедия произошла 13 июля. Пострадавшего госпитализировали с ушибом головного мозга, все это время за жизнь мальчика боролись медицинские работники.

Однако чуда не произошло. Ребенок скончался от полученных травм.

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