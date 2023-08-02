ВСУ снова попытались атаковать российский корабль в Черном море

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 120 0

Боевики для этого использовали беспилотники. Но попытка не увенчалась успехом.

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Киевский режим ночью снова попытался атаковать морским беспилотным катером корабль Военно-морского флота России, сопровождавший гражданский морской транспорт в юго-западной части Черного моря. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Профессиональными действиями экипажа российского корабля украинский катер был своевременно обнаружен и уничтожен», — уточнил он.

Днем ранее, 1 августа, в Минобороны РФ сообщили о безуспешной попытке украинских нацистов атаковать гражданские транспортные суда, которые следовали к проливу Босфор.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США заявили об ослаблении Украины решениями Путина.

Тема:
Спецоперация
2 авг
В Измаиле повреждены рембаза катеров ВСУ и расположение иностранных наемников
2 авг
Российские подразделения отразили 12 атак ВСУ за сутки на донецком направлении
2 авг
Путин призвал чиновников относиться к семьям участников СВО как к своим
2 авг
«Поток солдат»: медики заявили о колоссальном числе раненых боевиков ВСУ
2 авг
Путин поблагодарил героев спецоперации за преданную службу России
2 авг
«На истощение»: в США заявили об ослаблении Украины решениями Путина
2 авг
Из бюджета для Киева: Байден попросит Конгресс оплатить оружие Тайваню
2 авг
«Самые существенные»: Зеленский заявил о разрушениях на юге Украины
2 авг
Пока не поздно: в ООН обратились с важным заявлением к Украине
2 авг
«Ежедневно используют»: Украина нарушила главное предупреждение США по России
+24° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
91.78
0.19 100.70
-0.24
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:47
В Измаиле повреждены рембаза катеров ВСУ и расположение иностранных наемников
15:40
Это законно? Как обстоят дела с уличной торговлей в Петербурге
15:31
Тренера «Зенита» Семака дисквалифицировали на один матч чемпионата России
15:24
«Влюбляет в себя с первого раза»: SHAMAN возьмет новую планку в Петербурге
15:23
Грозит свыше 50 лет: что нужно знать о новых обвинениях в адрес Трампа
15:10
Российские подразделения отразили 12 атак ВСУ за сутки на донецком направлении

Сейчас читают

Неоосвобождение: Если США давали деньги на войны, Россия предложила Африке мирr
Тест: сможете отгадать фильмы СССР по кадру с дождем?
Пассажирский лайнер врезался в стаю птиц при взлете в аэропорту Иркутска
Алексей Романоф: «Чайковский — основоположник поп-музыки»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео