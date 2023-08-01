Киев пытался атаковать российские транспортные суда, следовавшие к Босфору

В Минобороны РФ сообщили о безуспешной попытке украинских нацистов атаковать гражданские транспортные суда, которые следовали к проливу Босфор. Ситуацию в рамках ежедневного брифинга прокомментировал официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Сегодня ночью киевский режим осуществил попытку террористической атаки», — заявил он.

Конашенков уточнил, что противник для атаки задействовал три полупогружных беспилотных катера. Все они были заблаговременно обнаружены и ликвидированы силами Военно-морского флота, сопровождавшими транспорт в акватории Черного моря.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем

Ранее 5-tv.ru писал, что в Минобороны заявили об усилении мер защиты гражданской инфраструктуры РФ.