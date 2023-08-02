За считанные недели ВСУ потеряли тысячи боевиков и треть оружия, поставленного НАТО.

Россия продолжает становиться сильнее день за днем, пока украинская сторона ослабевает из-за решений президента РФ Владимира Путина в рамках СВО. Таким мнением поделился бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

«Правда в том, что Украина вовлечена в конфликт с Россией на истощение, в которой она ослабевает каждый день, а та становится сильнее», — прокомментировал он в интервью на YouTube-канале U.S. Tour of Duty.

Риттер отметил, что в ходе развернутого около двух месяцев назад анонсированного контрнаступления ВСУ украинской стороне не удалось добиться поставленных целей. Киев заявлял о сокрушительных ударах по ВС РФ, однако на деле украинские нацисты не смогли продвинуться даже до их первой линии обороны.

Военный эксперт также указал на значительные потери армии Незалежной — за считанные недели она лишилась тысяч боевиков и трети оружия, полученного от Запада. По его словам, утрата живой силы и невозможность ее восполнить серьезно ослабляет «общие военные усилия».

Глава РФ Владимир Путин сообщил, что контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Президент отметил, что российской армии удается успешно отражать штурмовые действия противника. Он заверил, что украинским нацистам не удастся прорвать оборону ни на одном из направлений. По словам президента, враг несет тяжелые потери, а его техника, в том числе западная, «горит за милую душу» в зоне СВО.

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