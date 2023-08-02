Цель для ВС РФ: наемники пытались поднять флаг Польши на позиции ВСУ под Херсоном

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 524 0

РИА Новости: польские наемники подняли флаг на позиции ВСУ и были уничтожены

Цель для ВС РФ: наемники пытались поднять флаг Польши на позиции ВСУ под Херсоном

Фото: www.globallookpress.com / Artur Widak

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Тема:
Спецоперация

Украинские нацисты и их иностранные «партнеры» порой проявляют необдуманную смелость. Чего им это стоит?

Польские наемники пытались поднять флаг своей страны в зоне СВО, но лишь привлекли внимание Вооруженных сил РФ. Быстрая ликвидация позиций противника стала уроком для иностранцев и больше они символы государства у себя на позиции не поднимали. Об этом агентству РИА Новости рассказал командир российского подразделения с позывным «Буря».

Произошел случай в Херсонской области. Напротив позиций ВС РФ были дислоцированы группировки ВСУ, в том числе с наемниками.

«Однажды наблюдали, как поляки выставили свои флаги на позицию, оборудованную напротив нас», — поделился собеседник.

«Буря» предположил, что врагу было нечем заняться, раз он позволил себе расслабиться и уделить время потехам. Однако долго веселиться не пришлось — флаг стал мишенью для российской артиллерии.

«Наблюдательный пункт был уничтожен буквально через час. Флагов там больше не поднимали», — прокомментировал командир.

Военнослужащий отметил, что украинские нацисты порой проявляют необдуманную смелость — выходят на тренировки и учат мобилизованных прямо у линии соприкосновения. Однако всего одного выстрела достаточно, чтобы они трусливо сбежали обратно в тыл.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru писал, что МИД Польши заявил об ухудшении отношений с Украиной.

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