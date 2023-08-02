«График напряженный»: когда состоится встреча Путина и Эрдогана

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Срочная новость 103 0

Песков сообщил о подготовке ко встрече Путина и Эрдогана

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru

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О чем будут говорить лидеры двух стран?

В настоящее время ведется подготовка ко встрече президента РФ Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщил на встрече с журналистами пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что диалог планировался давно, но его пришлось перенести из-за выборов президента Турции.

«Перед выборами решили этого не делать, дабы не дать пищу для злопыхателей, которые сразу бы начали бы обвинять Москву во вмешательстве во внутренние дела Турции», — заметил Песков.

Представитель Кремля добавил, что мешает встрече в первую очередь «напряженный график Эрдогана».

«Они несколько раз говорили по телефону, и условились уже в ближайшее время точно определиться. Во-первых, по месту, где это произойдет, и, во вторых, по срокам. Это будет все сделано по дипломатическим каналам», — сообщил журналистам Песков.

Ключевым вопросом переговоров станет «зерновая сделка», а также двусторонние отношения России и Турции.

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