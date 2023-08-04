«Не на привязи была»: в истории челябинского маньяка появилась новая версия

Почему некоторые местные считают, что похищенная девушка жила хорошо?

Появилась новая версия в деле челябинского маньяка Владимира Ческидова. Мужчину обвиняют в похищении женщины, сексуальном насилии и убийстве, пишет издание KP.RU.

По словам сбежавшей 33-летней Екатерины, похититель удерживал ее с 2009 года, на протяжении 14 лет он ее насиловал и заставлял работать по дому, помогая его маме. Девушка сообщила следствию, что в 2011 году Ческидов убил еще одну пленницу, которая пыталась сбежать. В подвале дома криминалисты нашли человеческие останки. Кому они принадлежат — ответит экспертиза.

Маме Владимира Ческидова, 72-летней Валентине Андреевне, предъявлено обвинение по статье «Похищение». По версии следствия, женщина прекрасно понимала, что происходит. Помогала сыну скрывать от всех пленницу.

Последние пару лет пенсионерка ходила помогать в столовой местной церкви, где подкармливают бездомных и неимущих. Знакомым объясняла: «Я так Богу служу».

Женщины, которые общались с ней, имеют положительное впечатление.

«Очень порядочная и позитивная», — говорит работница столовой по имени Ольга.

По ее словам, история — странная, так как она минимум один раз видела девушку возле дома.

«Мы с подругой шли мимо дома Ческидовых — им какие-то доски привезли, выгрузили у ворот и Володя с этой девушкой деревяшки таскали. Она же не на привязи была. Оружием он ей не угрожал», — рассказала она.

Ольга поделилась, что сама Валентина Андреевна рассказывала о том, что нарадоваться не может на свою невестку.

«Говорила: такая умница, так мне помогает — по дому убирается, готовит вкусно. Я, говорит, на нее дом перепишу. Пусть после моей смерти ей останется! Думаю, что и переписала уже», — добавила знакомая Ческидовых.

К слову, многие в поселке Смолино разделяют версию о том, что Екатерина жила «как королева» у Ческидовых. Однако есть здесь некоторые «но».

История жертвы «челябинского маньяка»: мать-алкоголичка, детдом и 14 лет рабства

Во-первых, собственники дома не менялись. Во-вторых, переписать имущество на девушку, у которой нет документов — невозможно. Ведь, ей было 19 лет, когда ее похитили. И она не получала паспорт по исполнению 20-летнего возраста. В-третьих, есть и те, кто считает, что Валентина Ческидова любила приукрасить и пустить пыль в глаза. Например, она рассказывала о сыне, что он когда-то был «большой шишкой» в Москве.

Ранее 5-tv.ru писал, почему мать «челябинского маньяка» оправдывает его.