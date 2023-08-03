Надежда есть: в НАСА прояснили ситуацию с «Вояджером-2»

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НАСА получило сигнал от зонда «Вояджер-2»

Фото, видео: www.globallookpress.com / RÃ¼diger WÃ¶lk; 5-tv.ru

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Связь с аппаратом была потеряна около недели назад после неудачной корректировки настроек.

НАСА обнаружило потерянный зонд «Вояджер-2». Космическое агентство получило сигнал от аппарата, находящегося в миллиардах километров от Земли.

Теперь в агентстве хотя бы знают, что техника в исправном состоянии. Связь с «Вояджером» была потеряна около недели назад после неудачной корректировки настроек.

«Да, мы генерировали некоторые команды, и нам нужно было внести изменения. К сожалению, случилось так, что мы использовали старую команду вместо обновленной, а у старой было смещение в указателях. Так что это была небольшая ошибка с нашей стороны. Такие вещи случаются даже после 46 лет. Они случаются нечасто, но это часть нашей работы», — говорит менеджер проекта «Вояджер-2» Сюзанна Додд.

Из-за критической ошибки антенна зонда отклонилась на два градуса. Этого хватило, чтобы потерять контакт с землей.

Но надежда еще есть — в программе предусмотрено автоматическое наведение на Землю. Оно произойдет в октябре.

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Надежда есть: в НАСА прояснили ситуацию с «Вояджером-2»

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