Надежда есть: в НАСА прояснили ситуацию с «Вояджером-2»

Связь с аппаратом была потеряна около недели назад после неудачной корректировки настроек.

НАСА обнаружило потерянный зонд «Вояджер-2». Космическое агентство получило сигнал от аппарата, находящегося в миллиардах километров от Земли.

Теперь в агентстве хотя бы знают, что техника в исправном состоянии. Связь с «Вояджером» была потеряна около недели назад после неудачной корректировки настроек.

«Да, мы генерировали некоторые команды, и нам нужно было внести изменения. К сожалению, случилось так, что мы использовали старую команду вместо обновленной, а у старой было смещение в указателях. Так что это была небольшая ошибка с нашей стороны. Такие вещи случаются даже после 46 лет. Они случаются нечасто, но это часть нашей работы», — говорит менеджер проекта «Вояджер-2» Сюзанна Додд.

Из-за критической ошибки антенна зонда отклонилась на два градуса. Этого хватило, чтобы потерять контакт с землей.

Но надежда еще есть — в программе предусмотрено автоматическое наведение на Землю. Оно произойдет в октябре.