Временный поверенный в делах Румынии вызван в МИД России
С чем связано такое решение?
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин
Временный поверенный в делах Румынии вызван в МИД России, где ему вручена нота о введении квот на численность персонала румынских посольств в стране. Об этом сообщает российское внешнеполитическое ведомство.
Уточняется, что это ответная мера на недружественные шаги Румынии.
«Министерство оставляет за собой право на дополнительные ответные меры, адекватные сложившейся в результате действий Бухареста ситуации», — отметили в МИД.
В начале июня стало известно, что более 50 российских дипломатов должны покинуть Румынию. О требовании был проинформирован посол РФ в Бухаресте.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Великобритания планирует сменить действующего посла в России.
Читайте также
62%
1.06 101.93
1.23
Нашли ошибку?