«Отживающая структура»: исчезнет ли ООН и что придет ей на замену

Какие альтернативы международной организации существуют в мире?

ООН полностью исчерпала себя как международная структура. Об этом заявил китаист, политолог, востоковед Николай Вавилов.

«ООН — отживающая структура. Хотя мы (Россия — Прим. ред.) держимся, являемся сторонниками консервативного подхода, как и Китай. Думаю, что ШОС и БРИКС в ближайшее время заменят организацию», — говорит специалист.

При этом существует ряд моментов, которые должны поменяться для того, чтобы названные организации могли заменить ООН, добавил он. Например, говорит Вавилов, в Индии сильны негативные настроения в отношении Китая, передает ИА SM-News.

Для нивелирования их воздействия на ШОС требуется усиление сотрудничества России и Индии, убежден востоковед. Москва, в теории, может привести Нью-Дели и Пекин к общему знаменателю, но ей потребуется выступить в роли арбитра, констатирует политолог.

Кроме того, в ШОС существует механизм создания специальных подразделений. На их основе, продолжает Вавилов, можно создать некий прообраз миротворческого контингента ООН.

Однако ШОС, считает китаист, не хватает центрального органа, своеобразного Совбеза. Он мог бы принимать главные решения в рамках организации, подытожил Вавилов.

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