За мотоциклистами в Москве будут следить при помощи камер видеонаблюдения

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За нарушениями ПДД среди мотоциклистов в Москве будут следить камеры и нейросеть

Фото, видео: Анна Майорова / ТАСС;5-tv.ru

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Контролировать соблюдение ПДД будут как у граждан, которые находятся за рулем, так и у пассажиров.

Камеры в Москве начали вычислять мотоциклистов без шлема и их пассажиров. Штраф за катание без защиты составит тысячу рублей. В Дептрансе сообщили, что сейчас в столице работает около 500 камер, способных обнаружить нарушителей. Нейросеть может отличить шлемы от головных уборов, а перепроверять снимки будут сотрудники Госавтоинспекции.

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