Из Петербурга в Китай доставили детали для АЭС «Тянь-Вань»

Корпус атомного реактора и четыре парогенератора доставили из Петербурга в Китай, где строится седьмой энергоблок АЭС «Тянь-Вань». Как сообщили в Росатоме, путь по морю занял два месяца.

Эта атомная станция — самый крупный объект экономического сотрудничества между Москвой и Пекином. Сейчас российские специалисты уже возвели на АЭС четыре энергоблока.