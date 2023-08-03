Америка сдалась: США наладят экспорт из РФ при возобновлении зерновой сделки

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 58 0

Блинкен: США помогут российскому экспорту при возобновлении зерновой сделки

Америка сдалась: США наладят экспорт из РФ при возобновлении зерновой сделки

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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Россия вышла из инициативы из-за невыполнения ее условий.

Если Россия вернется в зерновую сделку, то США сделают все необходимое для экспорта продовольственных товаров из РФ. С таким заявлением перед журналистами выступил глава американского внешнеполитического ведомства Энтони Блинкен, подробности опубликованы на сайте Госдепа США.

В своем заявлении госсекретарь подчеркнул, что США хотят видеть российские продукты на мировых рынках. Кроме того, им важно, чтобы цены держались на низком уровне.

«В случае возвращения к соглашению мы, безусловно, продолжим делать все необходимое, чтобы гарантировать, что все могут осуществлять экспорт своего продовольствия свободно и безопасно, в том числе и Россия», — отметил Блинкен.

Дипломат также добавил, что санкции США не касались продовольственных продуктов из РФ. Более того, страна пыталась решить проблемы с доставкой и страхованием во время действия зерновой сделки.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что в конце июля Россия вышла из инициативы. Отмечается, что причиной такого решения стало неисполнение Западом части обязательств.

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