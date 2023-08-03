Суд не стал арестовывать Трампа: какую меру пресечения выбрали для экс-президента
Экс-президента США Трампа отпустили из зала суда под обязательство о явке
Фото: www.globallookpress.com / Kyle Mazza
Трамп «вышел сухим из воды». Но совсем скоро состоится следующее слушание.
Суд не стал арестовывать Трампа, экс-президента США отпустят под обязательство о явке и соблюдении законов. Судья назначил следующее слушание по этому делу на 28 августа. Об этом сообщает телеканал NBC.
Также отмечается, что Трамп не признал вину по делу о вмешательстве в выборы 2020-го и штурме Капитолия, но согласился сотрудничать с судом и даже дал согласие на арест, если того требует необходимость.
Бывший президент несмотря на проблемы с законом баллотируется — он хочет сместить Байдена в 2024 году. Сторонники Трампа, те самые, которые под его руководством штурмовали Капитолий в январе 2021-го, надеются на оправдательный приговор и возвращение скандального бизнесмена к работе главы государства.
Да и под действующего президента США «копают». Агенты ФБР нашли у Джо Байдена минимум три партии документов, которые могут содержать секретную информацию. Шесть бумаг обнаружили в открытой коробке в его особняке в штате Делавэр. Сам Байден заявил журналистам, что «там ничего секретного не было», после чего демонстративно повернулся к прессе спиной. Министерство юстиции США проводит расследование.
Ранее 5-tv.ru писал о том, сколько лет может провести в тюрьме Трамп.
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