Суд не стал арестовывать Трампа: какую меру пресечения выбрали для экс-президента

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 12 0

Экс-президента США Трампа отпустили из зала суда под обязательство о явке

Суд не стал арестовывать Трампа: какую меру пресечения выбрали для экс-президента

Фото: www.globallookpress.com / Kyle Mazza

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Трамп «вышел сухим из воды». Но совсем скоро состоится следующее слушание.

Суд не стал арестовывать Трампа, экс-президента США отпустят под обязательство о явке и соблюдении законов. Судья назначил следующее слушание по этому делу на 28 августа. Об этом сообщает телеканал NBC.

Также отмечается, что Трамп не признал вину по делу о вмешательстве в выборы 2020-го и штурме Капитолия, но согласился сотрудничать с судом и даже дал согласие на арест, если того требует необходимость.

Бывший президент несмотря на проблемы с законом баллотируется — он хочет сместить Байдена в 2024 году. Сторонники Трампа, те самые, которые под его руководством штурмовали Капитолий в январе 2021-го, надеются на оправдательный приговор и возвращение скандального бизнесмена к работе главы государства.

Да и под действующего президента США «копают». Агенты ФБР нашли у Джо Байдена минимум три партии документов, которые могут содержать секретную информацию. Шесть бумаг обнаружили в открытой коробке в его особняке в штате Делавэр. Сам Байден заявил журналистам, что «там ничего секретного не было», после чего демонстративно повернулся к прессе спиной. Министерство юстиции США проводит расследование.

Ранее 5-tv.ru писал о том, сколько лет может провести в тюрьме Трамп.

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