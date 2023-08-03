Шесть пожизненных сроков: сколько лет может провести в тюрьме Трамп

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 8 0

Экс-президент США Трамп заявил, что ему может грозить в целом 561 год тюрьмы

Шесть пожизненных сроков: сколько лет может провести в тюрьме Трамп

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Niyi Fote

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Тема:
Обыск в доме Дональда Трампа

Свои проблемы с законом бывший глава Штатов считает последствием «охоты на ведьм».

Бывший президент США Дональд Трамп подсчитал, сколько лет ему придется провести в тюрьме, если серия обвинений завершится не в его пользу. Согласно заявлению 45-го лидера Белого дома в соцсетях, в совокупности ему может грозить 561 год лишения свободы. Ситуацию несогласный с расследованием политик сравнивает с охотой на ведьм», винит в происходящем действующую администрацию.

«Коррумпированный минюст США, находясь под контролем жуликоватого Джо (Байдена. — Прим. ред.), вновь незаконно предъявил мне обвинения. Согласно некоторым сообщениям, мне может грозить в целом 561 год тюрьмы из-за проводимой левыми силами охоты на ведьм. Шесть пожизненных сроков», — написал в своей публикации Трамп.

Как известно, в отношении экс-президента идет расследование по нескольким статьям. Как прежде сообщал спецпрокурор Штатов и спецсоветник Джек Смит, речь идет о попытке удержать в руках власть после поражения на выборах в 2020 году (победил как раз «жуликоватый Джо»). По версии обвинения, методы Трамп использовал абсолютно незаконным. На судей его страстные посты не влияют, заседание состоится в Вашингтоне 3 августа.

Бывший президент несмотря на проблемы с законом баллотируется — он хочет сместить Байдена в 2024 году. Сторонники Трампа, те самые, которые под его руководством штурмовали Капитолий в январе 2021-го, надеются на оправдательный приговор и возвращение предпринимателя к работе главы государства. Они активно тиражируют термин «охота на ведьм» и верят в торжество справедливости (в их понимании).

В ходе атаки на Капитолий в жару уличных беспорядков погибли пять человек. Женщина и полицейский скончались от полученных травм, еще трое — по причинам, не имеющим отношения к насилию. Вскоре стало известно, что на пост президента утвержден соперник Трампа Байден. Проигравший жаждет реванша и все свои проблемы списывает на происки конкурента.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дональду Трампу предъявили дополнительные обвинения по делу о секретных документах.

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