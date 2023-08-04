«Долбануло»: ВСУ нанесли мощный удар по мирным кварталам Донецка

Эфирная новость 75 0

ВСУ нанесли удар по мирным кварталам Донецка

Фото, видео: © РИА Новости / Таисия Воронцова; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация Украинское контрнаступление

В Кировском районе, например, снаряд попал в многоэтажный дом.

ВСУ вновь обстреляли мирные кварталы Донецка. В Кировском районе снаряд попал в многоэтажный дом.

Особенно пострадала одна из квартир, на которую пришелся удар. К счастью, в момент обстрела внутри никого не было.

«И в 85-й дом попали, и в частном секторе попало, и прилетело к нам: долбануло третий этаж», — рассказывает житель Донецка Михаил.

Жертв удалось избежать. Но раненые есть и в Донецке, а также в соседних Ясиноватой и Старомихайловке.

Военная спецоперация в Донбассе, направленная на помощь жителям, которые находятся под постоянными обстрелами ВСУ, началась ранним утром 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина.

Конфликт в Донбассе обострился 17 февраля. После чего 21 февраля российские власти объявили о признании ДНР и ЛНР и подписали с ними договор о мире, дружбе и взаимопомощи.

Тема:
Спецоперация
4 авг
«Второй эшелон»: боевики ВСУ пытаются усилиться под селом Работино
4 авг
Лавров: «формула Зеленского» не учитывает судьбу миллионов русских
4 авг
Российские военные проводят мероприятия по радиационной безопасности на ЗАЭС
4 авг
Запрет на движение судов в Новороссийске сняли после атаки ВСУ
4 авг
Кремль опубликовал совместное заявление по итогам саммита «Россия — Африка»
4 авг
ФСБ пресекла деятельность группы пособников ВСУ, передававших сведения об СВО
4 авг
«Вынудил изменить маршрут»: как дезертиры ВСУ попытались оставить позиции
4 авг
ВСУ перебрасывают западные РЭБ на купянское направление
4 авг
Истребители ВС РФ получат ракеты, опережающие разработки США на 10 лет
4 авг
Крылатый дуэт и гаубица «Звездочка»: лучшее видео из зоны СВО за день
+26° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
93.78
0.94 102.53
0.60
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 7 по 13 авгус...

Последние новости

13:38
«Второй эшелон»: боевики ВСУ пытаются усилиться под селом Работино
13:35
Таинственный остров: крупная научная экспедиция завершилась на Курилах
13:26
«Почти наверняка»: США рискуют выйти из НАТО
13:20
Вывезли на инвалидной коляске: Краско рассказал о самочувствии после выписки
13:15
«К лучшему»: смогут ли США повлиять на ситуацию в Нигере
13:15
«Нормальный процесс»: почему в США недовольны саммитом «Россия — Африка»

Сейчас читают

Неоосвобождение: Если США давали деньги на войны, Россия предложила Африке мир
Тест: сможете отгадать фильмы СССР по кадру с дождем?
Квартира в центре и дом за городом: кто получит наследство умершей Мирошниченко
Пассажирский лайнер врезался в стаю птиц при взлете в аэропорту Иркутска

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео