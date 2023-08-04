«Контакт отлажен»: Саудовская Аравия об итогах встречи по Украине

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 96 0

Саудовская Аравия проинформирует Россию об итогах встречи по Украине

«Контакт отлажен»: Саудовская Аравия об итогах встречи по Украине

Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

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Ожидается, что встречу в Джидде посетят лидеры 30 стран.

Саудовская Аравия проинформирует Россию об итогах запланированной в Джидде встречи по Украине. Об этом заявил РИА Новости источник в МИД РФ.

«Наши саудовские друзья сказали, что проинформируют. Контакт с ними у нас отлажен», — сказал собеседник агентства.

Ожидается, что встречу по Украине в Джидде посетят лидеры 30 стран, в том числе США, Великобритании, Польши и Евросоюза. При этом от участия отказался президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, указав, что без России, которая не приглашена, проводить встречу нельзя.

Между тем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Москва планирует наблюдать за ходом мероприятия, чтобы понять его истинные цели.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Мексики назвал условие для переговоров России и Украины.

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